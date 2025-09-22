Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер е регистрирано в 12:02 ч. в района на град Съндъргъ в северозападния турски окръг Балъкесир, съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.

По-силен трус с магнитуд 4,9 по Рихтер е бил регистриран малко след полунощ отново в района на Съндъргъ, отбелязва още ТРТ Хабер, цитиран от БТА.