Дванадесетте училища и седемте детски градини в община Поморие отново се изпълниха с много радост и вълнение. Новата учебна 2025/2026 година започна за общо 3240 деца, от тях 270 са първокласници, а 1031 – възпитаници в градините.

На празника на всяко учебно заведение присъстваха кметовете на съответните населени места, заместник-кметовете на Община Поморие или служители от дирекция „Хуманитарни дейности”. Кметът Иван Алексиев и председателят на Общински съвет Адам Адамов споделиха първия учебен ден с учениците от СУ „Иван Вазов” и ОУ „Христо Ботев” – Поморие, както и с малките палавници от ДГ „Детелина”. На тържествата присъстваха също общински съветници и общественици.

Официалните гости споделиха радостта и на всички в Детска градина „Веселушко“, която след дълги ремонтни дейности посрещна своите възпитаници с великолепен нов двор, реализиран с общински средства. „Днес откриваме новата учебна година, но откриваме и обновения двор на веселушковците. Искам да благодаря на всички родители, учители и деца за огромното търпение докато течеше ремонтът. Вярвам, че търпението си струваше, защото сега децата ще участ в още по-приятна среда“, каза кметът Иван Алексиев.

Децата, с помощта на своите преподаватели, бяха подготвили пъстра програма от песнички, стихове и танци, а като пожелание за здраве и успехи на повечето места бе отслужен водосвет. Както всяка година, и този път кметът подари на всички първокласници богато илюстровани книжки с български стихотворения и лично послание.