С много вълнение и усмивки учениците от ОУ „Христо Ботев“ изпълниха първия учебен ден в Камено. Сред тях бе и кметът Жельо Вардунски.

„Днес е един от най-вълнуващите и светли дни в календара – първият учебен ден!

Благодаря за поканата да споделя с вас този специален момент, мили деца.

Всяка година изпитвам истинско вълнение, когато имам честта да присъствам на откриването на новата учебна година. Скъпи първокласници, с трепет и любопитство поемате по пътя на знанието. Нека всеки учебен ден ви носи радост, любопитство и увереност да вървите смело напред.

Скъпи ученици, днес отваряте още една нова страница в книгата на знанието. Нека училището бъде за вас място на вдъхновение, знания и приятелства.

На вас, учители, желая вдъхновение и сили да водите децата ни по пътеката на мъдростта. А на вас, родители – много поводи за гордост и радост.

Честит първи учебен ден!“, обяви кметът Вардунски.