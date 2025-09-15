Главният прокурор Борислав Сарафов разпореди да бъде прехвърлено от Бургас във Варна разследването срещу сина на прокурор Валентина Маджарова, бивш шеф на закритата преди три години спецпрокуратура Валентина Маджарова който беше задържан с 50 кг марихуана. Арестът е след акция на ГДБОП-Бургас. Заподозреният е заловен след наблюдение от спецполациите в собствената му ферма за отглеждане на марихуана в средецкото село Драка.

Очаква се след като делото бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, да бъде издадено постановление за задържане за срок до 72 часа и Районна прокуратура-Варна да поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.