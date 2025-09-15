Във връзка със старта на ремонти дейности, включващи и подмяна на ВиК мрежа по ул. „Оборище“, от 09:00 часа на 16.09.2025 г. / вторник / до 27.10.2025 г. /понеделник/ се въвежда временна организация на движението, като се затваря за движение на МПС ул. „Оборище“ в участък от ул. "Ген. Гурко" до ул. "Хан Аспарух".

По същото време до края на годината ще се затвори и ул. „Проф. д-р Асен Златаров“ в участъка от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Св. св. Кирил и Методий“.

Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района.