С тържествена програма днес бе открита новата учебна година в затворническото общежитие от закрит тип – Дебелт. Учебното заведение към общежитието е филиал на СУ „Аргира Жечкова“ – Сливен, и осигурява начално и предгимназиално образование за лишените от свобода.

В празничната програма ученици от затвора представиха рецитали на стихове, демонстрирайки своя талант и желание за изява.

На събитието присъства общинският съветник от ПП ГЕРБ Васил Загорчев в качеството му на председател на Наблюдателната комисия към Общински съвет – Бургас. Комисията има ангажимент да следи дейностите в местата за лишаване от свобода на територията на общината.

Миналата година, по време на подобна среща с началника на общежитието и директора на училището, бе поставено началото на инициатива за равнопоставено участие на учениците от ЗО – Дебелт в местни училищни конкурси за поезия, изобразително изкуство и други творчески дейности. С подкрепата на Наблюдателната комисия и със съдействието на Община Бургас, през изминалия период лишени от свобода се включиха в няколко културни инициативи, а някои от техните творби дори бяха отличени.