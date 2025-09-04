Услугите на "Гугъл", като търсенето, електронната поща, сайтът за видео "Ютюб" (YouTube са недостъпни за редица потребители по света. България също е засегната от проблема, като проблем с услугите се съобщава в Турция, показва проверка.

Най-големият сайт следящ достъпността на интернет сайтовете "Даундетектор" (Downdetector.com) също съобщава за текущата ситуация с продуктите на американската компания Алфабет (Alphabet). "Потребителски сигнали сочат за проблеми с Гугъл", пишат от "Даундетектор".