Пожелавам на младите медици да слушат сърцето си, да обичат живота и да се борят за него.

Успех! Това пожела кметът на Бургас Димитър Николов на на младите лекари от първия випуск на Медицинския към БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“. Днес се състоя тържествената церемония по дипломирането им.

Той им подари три символни подаръка. Стетоскоп – най-универсалния медицински уред, за да слушат пациента и неговата душа. Персонална табелка с името им, с което да се гордеят и грамота- свидетелство, че са от нашия първи випуск, с който ние се гордеем.

За всички тях е и една мисъл на лекар, учен и философ отпреди 500 години – Парацелс Швейцарски, който е казал: “Силата на лекаря е в неговото сърце!”