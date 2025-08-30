В Созопол, в началото на септември, предстоят празниците на изкуствата “Аполония” и се очаква градът да се препълни, като в най - високия сезон. Затова реалните намаления там ще са първо с до 15 - 20%, а след 15 септември с още около 15%, смятат туроператорите.

В хотел на първа линия до морето, от 1 до 30 септември в Созопол, цената е 120-130 лева на нощ за помещение - студио, апартамент или мезонет, независимо колко човека нощуват вътре. Друг хотел предлага 70 - 100 лева нощувка за двама.

В Приморско за периода от 6 до 22 септември, 5 нощувки в двустаен апартамент са 500 лева, т. е. по 100 лева на вечер за цялото помещение. Други апартаменти се предлагат за до 6 души- по 144 лева на вечер, но има и евтини варианти - двама души в двустаен може да се настанят срещу 50 лева на човек, има и оферти по 33 лева на човек.

В Царево една от най примамливите оферти, е нощувка със закуска, вечеря и басейн - около 65 лева на човек на ден. В друг хотел от 31 август до 6 септември цената е 144 - 156 лева на човек на ден, а след 6 септември, става 29 - 135 лв. От 14 септември цената пада на 85- 87 лева на ден.

В Поморие след 1 септември намаленията са 10- 25%. В хотел с три или четири звезди, с включена закуска, е 45- 90 лева на човек за ден. Апартамент или квартира са 70 - 120 лева за помещение на вечер. В Равда намаленията варират от 10 до 20% през септември. Като пример, за студио, цената е 70 до 130 лева на вечер.

Туристите, които идват на есенно море и ще плажуват, трябва да знаят, че спасителите по ивиците оредяват след 15 септември, а плажовете ще са охраняеми до 30 септември.

Спасителите предупреждават всички туристи за пореден път, и през септември, да трупат ден близо до спасителните постове и да избягват неохраняемите плажове. Тази година, августовското море бе много бурно. Лятото е белязано с много инциденти, като последният е от преди ден, когато румънска туристка, дошла да летува в Слънчев бряг, се е удавила в морето.