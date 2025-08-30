Бургаският творец Васил Янев – Грапуло продължава да покорява международната сцена на съвременното изкуство. Той е сред финалистите в престижния конкурс на „Британската Асоциация за Визуални изкуства (VAA) – „Артист на годината 2025“ в който тази година участие взеха над 10 000 художници от цял свят. До финалното класиране достигнаха едва 85 души.Творбата, с която е класиран на финала е озаглавена "Сам"/ Alone/.

Конкурсът, който се провежда за трета поредна година, отличава едни от най-талантливите и вдъхновяващи творци на нашето време. „Артист на годината“ е не просто награда, а възможност – със своя награден фонд, професионални курсове, членства и престижна групова изложба в Лондон за големия победител, инициативата подпомага кариерното развитие на художниците.

Категориите, в които се състезават финалистите, включват: „Най-добър международен художник“, „Най-добър професионален и утвърден художник“, „Най-добър нов и изгряващ художник“, „Награда по избор на членовете“ и „Пет високо оценени художници“, В тазгодишното издание за първи път се добавят и специални отличия за ключови стилове – „натюрморт, дива природа, абстрактно изкуство и пейзаж“.

„Тази година конкурсът привлече изключително силни кандидати. От над 10 000 подадени кандидатури бяха селектирани само 85, което говори за високо ниво и силна конкуренция“ – споделя Джесика Черази, куратор на съвременно изкуство в институции като „Гугенхайм Абу Даби“, и член на журито.

За Бургас това е гордост – талантлив творец да е сред най- забележителни представители на съвременното изкуство в света.

Повече за конкурса и финалистите можете да откриете на официалния сайт: [Artist of the Year Awards 2025](https://www.artistyearawards.com/aoty2025-shortlist).

За автора

ВАСИЛ ЯНЕВ

Роден в Бургас. През 2000 г. Завършва специалност "Иконография" във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” - Велико Търново

2025 - Международен конкурс за живопис “TARTGET PAINTING PRIZE”- Испания

2024 - VI Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“

2024 - Национално триенале “Мостове“ - Габрово

2024 - Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен

2024 - Биенале за съвременно изкуство „Приятели на морето“ - Бургас

2009 - Съвместна изложба изложбена зала регионална библиотека „П. Яворов“ - Бургас

2008 - Съвместна изложба Градска художествена галерия - Варна

2003 - Самостоятелна изложба галерия „Неси“- Бургас

2002 - Самостоятелна изложба галерия „Неси“- Бургас

2001 - Самостоятелна изложба “H-Factor" галерия „Сезони“ - София

2001 - Самостоятелна изложба галерия „Неси“- Бургас

2000 - Национална младежка изложба „Шипка 6“ - София

1999, 2005, 2010 - Съвместни изложби галерия „Неси“- Бургас