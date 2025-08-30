Официална церемония по повод отбелязването на 148-ата годишнина от Шипченската епопея ще се състои в подножието на Паметника на свободата на връх Шипка, съобщиха организаторите от областната администрация в Габрово.

С панихида в Соколския манастир в памет на загиналите в боевете на Шипка започва честването, чийто патрон е президентът на България. Светата обител, свързана с Руско-турската Освободителна война, е изходна точка за един от походите към легендарния връх в Балкана. Другите два потеглят от планинската местност Узана над Габрово и от храм паметника „Рождество Христово” в град Шипка.

След официалната церемония ще бъдат поднесени цветя и венци, после се очаква да започне театралното възстановяване на бойните действия от патриотични дружества. Пред Паметника на свободата ще бъде представена и изложба, посветена на историята на българския химн, създадена от екипа на Националния парк музей "Шипка - Бузлуджа".

Областна администрация – Габрово организира транспорт за желаещите да посетят събитията, а във връзка с честванията се въвежда промяна в движението през прохода Шипка.

Днес от 12.00 часа ще се проведе официалната церемония по поднасяне на венци и цветя по повод 148 години Шипченска епопея.

От 09:00 ч. до 15:00 ч., за честванията на 148-та годишнина от Шипченската епопея се преустановява движението и в двете посоки на транзитно преминаващите моторни превозни средства по път I-5 (E-85), гр. Габрово - гр. Казанлък, през прохода Шипка.

Трафикът ще се пренасочва по път II-55 през Прохода на Републиката. За пътуващите от южна към северна България за гр. Велико Търново и гр. Русе по маршрут гр. Гурково - Проход на Републиката - с. Дебелец.

На територията на област Стара Загора: В посока гр. Шипка - спиране на движението на МПС в участъка от км. 183+090 до км. 170+000 на път I-5 и отбиване по обходен маршрут по трасето на път I-6 и път III-5601.

В посока връх Шипка - спиране на движението на МПС в участъка от км. 183+090 до км. 170+000 на път I-5 и отбиване по обходен маршрут по трасето на път II-55.

През прохода Шипка ще бъдат пропускани само автобуси и леки автомобили с гости и посетители на мероприятието, както и организиран междуградски автобусен транспорт.

ОДМВР - Стара Загора е предприела всички необходими мерки за осигуряването на обществения ред по време на провеждането на 148-годишнината от Шипченската епопея. Участниците в пътното движение следва стриктно да изпълняват разпорежданията на полицията.