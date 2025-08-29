Движещ се на заден ход автомобил "Ауди А 4", с бургаска регистрация, управляван от 21- годишен бургазлия, събаря и прегазва преминаващо зад автомобила 4 годишно момченце в бургаския кв. "Победа". Детето, което е от квартала, е откарано от роднини с личен транспорт в УМБАЛ - Бургас в контактно състояние. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.