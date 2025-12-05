На 8 декември Бургас ще бъде домакин на благотворителен концерт, посветен на подкрепата за децата със Синдром на Даун. Събитието ще се състои от 18:00 часа в Експозиционен център „Флора“ и обещава емоционална и вдъхновяваща вечер.

В програмата ще се включат ученици от НУМСИ „Панчо Владигеров“ – Бургас, специалност „Поп и джаз пеене“. Младите таланти ще представят подбрани музикални изпълнения, с които ще отправят послание за съпричастност, подкрепа и надежда към семействата и децата със Синдром на Даун.

Организаторите приканват всички граждани да се присъединят към инициативата и да помогнат за популяризирането на каузата. „Нека заедно направим света по-усмихнат и по-добър“ – гласи посланието на събитието.

Входът е свободен, а всеки желаещ ще има възможност да дари средства според своите възможности. Концертът цели не само да събере подкрепа, но и да повиши обществената чувствителност към предизвикателствата, пред които са изправени децата със Синдром на Даун и техните семейства.