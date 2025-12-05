Животът е такъв, колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Припомняме, че снощи граждани се събраха пред дома на Борисов в Банкя. Протестиращите оставиха картина пред вратата като част от гражданска акция, която по думите им изобразява „партия Мафия“, една червена роза и бял плик, докато скандираха "тръгнете си с мир".

"Изнасям три деца по комшиите. Те комшиите се възмущават вече. Но виждам, че другите партии си мълчат. Животът е такъв, колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи. Не аз, други, защото аз съм потърпевш и знам колко е лошо. Но тази мода ще им се върне от живота. Пак повтарям - не от мен. Да не напишете "Борисов ги плаши", заяви лидерът на ГЕРБ.