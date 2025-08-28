На 2, 3 и 4 септември във високотехнологичния болничен комплекс, Сърце и Мозък’ Бургас ще консултира водещият ортопед и гръбначен хирург - д-р Щефен Хауг.

Д-р Щефен Хауг е международен консултант по спинална минимално инвазивна хирургия и патология на дегенеративния гръбнак. Той е специалист с над 15 годишен опит в областта на ортопедията и е извършил повече от 3 500 успешни операции на гръбначния стълб.

Притежава богата експертиза в прилагането на максимално щадящото консервативно и хирургично лечение на проблемите на гръбначния стълб и рамото. Международният му опит в Германия (Мюнхен, Берлин), Швейцария (Берн, Люцерн), Бахрейн и Оман предоставят на пациентите значително предимство при получаване на качествени грижи и лечение с напълно интегриран подход, който включва диагностика, консервативно лечение, управление на болката и усъвършенствани хирургични процедури, както и рехабилитация.

Необходимо е предварително да запишете час на телефон 056 703003.