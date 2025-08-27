Районна прокуратура-Бургас ръководи разследването по досъдебно производство за използване за търговска дейност на стоки, имитиращи търговски марки, без правопритежателите да са дали съгласие за това.

Досъдебното производство е образувано в резултат от специализирана акция за защита на интелектуалната собственост, проведена в Слънчев бряг.

В хода на операцията са извършени претърсвания в търговски обекти и складово помещение, намиращи се на територията на курортния комплекс. Иззети са значителни количества текстилни изделия, обувки, чанти, носещи отличителни значи на световноизвестни търговски марки. Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК.

Към настоящия момент се извършват разпити на свидетели. На иззетите от артикули от търговската мрежа ще бъде изготвена съдебно-маркова експертиза.

Тя има за цел да установи до каква степен въпросните стоки имат знаци, които са визуално, фонетично и смислово сходни на посочените регистрирани търговски марки.