Полезните свойства и качества на кълновете и микрорастенията (или наричани още микрозелени) вече са добре известни, както и плюсовете, които носи добавянето им към дневното ни меню. Добрата новина е, че можем да ги отгледаме лесно у дома!

Каква е разликата между кълнове и микрорастения (микрозелени)?

Кълновете са покълнали семена. Познати са на човечеството от преди 3000 години, а за тяхна родина се смята Китай. Богати са на ензими, минерали, витамини А, C, Е, B, мед, калций, фосфор, магнезий, калий и желязо.

Източник на изображение: Pixabay.com

Микрорастенията (микрозелени) се берат и консумират в началото на растежа, когато са развили своите котиледони и първата двойка листа. Определят ги като суперхрана, защото имат много повече витамини и хранителни вещества от старите растения. Микрорастенията са много здравословни и вкусни. Консумацията им подобрява храносмилането, метаболизма и дава енергия на организма.

Как да ги отгледаме?

Кълновете се отглеждат без почва в съдове (например буркани) и трябва да им се осигури светлина и вода. Реколтата е готова след 2-6 дена.

За разлика от тях микрорастенията се отглеждат в почва. Избирате съд, в който ще ги отглеждате, напълвате го с пръст, изравнявате и поливате. След това поръсвате семената като ги разпределяте по цялата повърхност. Покривате ги с тънък слой почва и поръсвате с вода. Пръскайте с вода поне два пъти дневно. Реколта – след 2-3 седмици. Отрежете ги при оформяне на първи същински лист.

Източник на изображение: Pixabay.com

Уред за отглеждане на кълнове

Предлагаме и специален уред за кълнове, с който можете лесно да отглеждате до три различни вида кълнове. Има добър дренаж и вентилация, за да не се получава загниване.

Източник на изображение: Pixabay.com

Какви семена са подходящи?

Това е много важен въпрос. Само сертифицирани и специално селектирани за целта семена трябва да си използват за отглеждане на кълнове и микрорастения. На самата опаковка също трябва да е показано и отбелязано, че са подходящи за отглеждане на кълнове и микрорастения. При нас ще намерите разнообразие от специални семена за зеленчуци, подходящи за отглеждане на кълнове и микрорастения, които са с доказан произход и съответните сертификати.

Консумация

Кълновете и микрорастенията се консумират пресни като добавки към салати, сандвичи или други ястия. Те са изключително полезни за здравето и са вариант за хората, които искат да отглеждат свои зеленчуци, но нямат градина.