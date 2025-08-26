Никой не може да даде прогноза за състоянието на малкия Марти, който беше ранен от АТВ-то в Слънчев бряг е вчера беше транспортиран с медицински хеликоптер от УМБАЛ-Бургас до УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". „ой е в кома. Не е контактен и не издава звуци. Следваме плана за консервативно лечение“, каза д-р д-р Христо Пседерски, детски реаниматор в "Пирогов".

Водещата причина за състоянието е тежка черепно-мозъчна травма. Предстоят още изследвания.

Припомняме, че4-годишният Мартин беше ранен заедно с майка си Христина, която е в мозъчна смърт в болницата в Бургас.