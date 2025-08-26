Протест в Русе след смъртта на родилка. Събралите се протестиращи искат справедливост и поемане на отговорност по случая. Насъбралите се нахлуха в Акушеро-гинекологичния комплекс на Университетската болница "Канев" в крайдунавския град.

На 23 август, два дни след раждането на второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в лечебното заведение. Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов инициира вътрешна проверка и сезира прокуратурата, която работи с полицията по изясняване на обстоятелствата, довели до смъртта на жената.

“Искаме справедливост и отговорност за смъртта на Габриела”, каза съпругът на починалата Светлин Георгиев.

Рано тази сутрин АГ-комплекса на болница “Канев” осъмна с протестиращи, които скандираха “Убийци!” и влязоха във фоайето на АГ-комплекса. Те настояха за нова среща с ръководството на болницата и хората, които са били на смяна, когато е починала Габриела Георгиева. Служители на полицията и охраната на болницата успяха да убедят хората да излязат пред вратата на АГ-комплекса с уверение, че на място ще дойде представител на ръководството.

В АГ-комплекса пристигна и директорът на Областната дирекция на МВР в Русе ст. комисар Николай Кожухаров, съобщава БТА.

Съпругът на починалата жена, Светлин Георгиев, разказа своята версия за случилото се в часовете преди смъртта ѝ. "Всички казват, че са направили всичко възможно да спасят жена ми, но в 5:30-6:00 часа никой не беше в болницата с мен, за да разкаже. Аз обиколих четири етажа, докато намеря жена ми в интензивното. От безпомощност стигнах да звъня на 112, а хората започнаха да ми се смеят по телефона", сподели през сълзи Георгиев. Той допълни, че на срещата с ръководството на болницата са се опитали да го "успокояват и манипулират".

"Не можем да ви дадем категоричен отговор защо и поради каква причина е настъпила смъртта. Предполагаме защо е починала, но подробности не можем да дадем, тъй като е сезирана прокуратурата. Имаме своето обяснение, но то се състои в изчакване на резултатите от аутопсията", заяви пред Нова тв д-р Лидия Стефанова, директор "Медицински дейности" в болницата.

Изпълнителният директор Иван Иванов допълни, че е поискана втора, съдебно-медицинска експертиза. "Решени сме да стигнем докрай и ако наистина има виновно неизпълнение, да се понесе отговорност", категоричен беше той.

Протестиращите заявиха, че ще продължат с мирно шествие до сградата на Съдебната палата в Русе, където ще продължат да настояват за истината около смъртта на Габриела.

По време на протеста и други граждани разказаха за свои трагични преживявания в същата болница. Една от жените сподели, че преди осем години, след раждане и последвал кюртаж, в тялото ѝ е била забравена марля с дължина 50 см в продължение на 12 дни, което е довело до отравяне на кръвта. "Нямахме възможност тогава и си замълчахме", каза тя. Друга протестираща предположи, че причината за смъртта на Габриела може да е оставено парче плацента, което е отровило кръвта ѝ.