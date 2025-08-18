8-годишно детенце от разлог е загиналото дете, паднало от парашут в морето на Несебър днес. Сигналът за инцидента е получен около 13.08 ч. в Районно управление – Несебър. Момченцето е паднало по време на парасейлинг – атракцион в морето пред х-л "Афродита" на "Талисман бийч" от височина 40-50 м. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето е починало. По първоначални данни момченцето, заедно с майка си, са вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето, а майката остава горе.

Към момента в РУ Несебър за срок до 24 часа са задържани три лица, ангажирани с предоставянето на атракциона "парасейлинг".

По случая е образувано досъдебно производство.