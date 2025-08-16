Българово се намира в огнен капан, след като пожар избухна от две обитаеми вили във вилна зона “Лозницата”, където е пален огън в дворовете. За много кратко време силният вятър е насочил огъня към град Българово.

Няколко постройки във вилната зона са изгорели. В момента огънят е в боровата гора в непосредствена близост до града, правят се просеки, за да се пресече пътя на огъня до къщите.

6 пожарни автомобили са на място. Поискана е помощ от военните бази в Крумово и Ново село за хеликоптери. Кметът на Бургас задейства системата Bg Adler с призив за евакуация на гражданите от жилищата им. На място са кметът Димитър Николов и областният управител, които координират дейността на институциите. Наличните водоноски от Бургас са изпратени. На място са и служители на РДВР.

В социалните мрежи се активизират и доброволци. „Приятели, братя и сестри, град Българово в момента е в огнен капан. Огънят от вилната зона вече слиза към къщите. Пожарните и хората на място се борят, но силите им не достигат – пожарът е огромен и неконтролируем! Нужни са ни доброволци, техника, водоноски, камиони и всеки, който може да помогне. Всяка ръка, всяка машина, всяка капка вода може да спаси дом, живот и бъдеще. Моля ви – ако имате възможност, насочете се по най-бързия начин към град Българово.“, призова Пламен Карашев.

















