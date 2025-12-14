Днес Православната църква почита светите мъченици Тирс, Левкий и Калиник. Светите мъченици Тирс, Левкий и Калиник били родени във Витинската област, но израснали в град Кесария.

Те пострадали заради Христа при царуването на император Деций. Мъжественото им търпение при страшните изтезания и чудесата, проявени от Господа, убедили и езическия жрец Калиник в истината н ахристиянската вяра.



Много години след това, вече при Диоклетиан, били мъченически убити в Тиваидската страна (Египет) християните Асколон и Леонид. Но ревността към вярата се възбуждала все по-силно и по-силно, въпреки ужасното гонение. Езичниците внезапно се обръщали към Христовата вяра и отивали радостно на мъчения.



Мъченическата смърт на Аполоний и Филимон и станалите при това чудасе обърнали към Христа самия игемон Ариан, който на своя ред запечатал вярата си със св. мъченичество.

Заради необикновения им живот и трагичната смърт днес имен ден празнуват всички дами с имената Снежа, Снежана, Снежка, Снежи, Снежна и Снежанка, Белослава и Белчо.

Имената, свързани със снега, ясно показват, че сме в сезона на зимата. А и да не забравяме, че в миналото, когато при нас идваше Дядо Мраз, за да ни остави подаръци, той беше придружаван от неговата Снежанка.

Не можем да забравим и любимата детска приказка на известните Братя Грим за Снежанка и за 7-те джуджета.

Името Снежана означава бяла, чиста и по природа дамите, които носят името Снежана са оптимистки, винаги се надяват на нещо хубаво и добро, те са отлични организатори.

Белослава е славянско име, което означава бяла слава. Жените с това име са романтични, последователни и откровени в отношенията си с хората. Много инициативни и проспериращи.



Те са надарени с изтънчен усет за красотата, а богатата им душевност разкрива склонност към изкуството и изключително артистични способности. Много интуитивни и комуникативни, позитивни и очарователни личности, търсещи равновесие и баланс с природата и хората от своето обкръжение, те са сред хората, които с лекота постигат душевен и физически комфорт.

Днес своя професионален празник отбелязват и ветеринарните лекари.