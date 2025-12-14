Мъглива и студена сутрин, но с повече слънце през деня – такава ще бъде неделята в по-голямата част от страната. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) атмосферното налягане остава над нормата за сезона, а следобедното разкъсване на облаците ще донесе по-добра видимост и температури до 12 градуса.

През нощта ще бъде почти тихо, а на много места в равнините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност. В останалата част от страната времето ще е предимно ясно. Минималните температури ще са между минус 3° и 2°, в отделни котловини – до минус 4°, а в София – около 0°.

В неделя сутринта в Дунавската равнина и на места в котловините мъглата ще се задържи, но след обяд, с появата на до умерен вятър от запад-северозапад, видимостта постепенно ще се подобрява. Значителна облачност ще има над североизточните райони, докато в останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, по-ниски в районите с по-трайна мъгла. В София се очакват около 9°.

В планините

В планинските райони времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, а на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието

По Черноморието облачността ще е променлива, като по-често ще намалява до предимно слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 9° и 12°, температурата на морската вода – 12°–14°, а вълнението – около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7:49 ч. и залязва в 16:53 ч., а продължителността на деня е 9 часа и 4 минути. Луната е във фаза три дни след последна четвърт.