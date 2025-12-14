Данни на Евростат, твърдящи за почти двойно поскъпване на денталните услуги в България през последните години, бяха остро оспорени от председателя на Българския зъболекарски съюз (БЗС) Борислав Миланов.

В ефира на Нова Нюз той определи информацията като "некоректно поднесена", като поясни, че макар да има ръст в цените, той не е в такива мащаби.

Има поскъпване, но не с "двоен диапазон"

Миланов изтъкна необходимостта от уточняване на периода, в който е измерено повишаването.

"Ако вземем един петгодишен период, твърдя, че категорично има промяна, но не в такъв диапазон", подчерта той.

Въпреки опровержението за двойно увеличение, Миланов потвърди, че повишението на цените през последните години е осезаемо, но не надхвърля 30% за повечето услуги.

Защо поскъпват високотехнологичните лечения

Според председателя на БЗС, сериозният ръст в цените е концентриран в услугите, свързани с нови технологии и модерни методи на лечение.

"Увеличение категорично има там, където се предлагат услуги, свързани с високи технологии, със съвременни методики и инвестиции. Инвестираме в скъпа апаратура... и в материали, които не се произвеждат в България", обясни той причините.

Сравнението с НЗОК: Тридесеткратно поскъпване от 2001 г.

Миланов направи и сравнение с цените, покривани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), като посочи, че разликите в по-дълъг период са изключително големи, заради много ниските начални стойности.

"През 2001 година една операция по касата струваше 4 лева. Сега вече цената е коренно различна и можем да говорим не за десетократно, а за тридесеткратно увеличение", допълни той, имайки предвид регламентираните от Касата стойности.

Достъп и пакетът за деца

По отношение на достъпа, въпреки че България е с най-голям брой зъболекари на глава от населението в ЕС, над 4% от българите нямат достъп до помощ поради липса на специалисти в по-малките населени места.

Миланов потвърди също, че дейностите, покривани от НЗОК за деца до 18 години, са "абсолютно достатъчни, за да могат да бъдат излекувани напълно", като уточни, че БЗС настоява за разширяване на пакета за възрастни.