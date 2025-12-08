„Държавата трябва да е стабилна, защото само така може да се работи за хората и решаването на техните проблеми и те да са доволни“ – това каза в Кърджали председателят на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски цитиран от партийния пресцентър.

Той посети областния център, за да се срещне с кметовете от областта и да се запознае на място с изпълнението на общинските програми, както и да обсъдят подготовката за преминаването към eвро и предстоящото гласуване на Бюджета.

„Трябва държавата да е стабилна, да има добър бюджет, защото само така може да се работи за хората и те да са доволни. А гражданите искат това – спокойствие и да се работи за тях“, обяви Делян Пеевски в областния град.

„Дотук държавата е събрала с 8 милиарда и 600 милиона лева повече приходи в сравнение с мината година, когато управляваха пудели и пачки и когато Кокорчо със своя главен секретар на МВР и шефката на „Митниците“ ограбваха България“, подчерта Пеевски.

По време на своето посещение в Кърджали той провери изпълнението на ремонта на сградата на училище „Св.св. Кирил и Методий“, новата детска градина “Усмивка” в кв. „Възрожденци“, както завършените след ремонти улици в Кърджали.

„Когато кметове си вършат работата, резултатите се виждат и хората виждат какво правим и получаваме тяхната подкрепа, която е проекция на това, което сме свършили“, каза Делян Пеевски на срещата с хората.

Лидерът на ДПС посети новата джамия в Кърджали, където бе посрещнат от главния мюфтия Мустафа Хаджи и районния мюфтия Басри Еминефенди.

Делян Пеевски посети и храма „Свети Йоан Предтеча“, където беше посрещнат от отец Николай Величков.

В срещите участваха Ерол Мюмюн - зам.- председател на ДПС и кмет на община Кърджали, Станислав Анастасов – зам.-председател на ДПС и ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО, Ертен Анисова – зам.-председател на ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО, Радослав Ревански – зам. - председател на ДПС и кмет на община Белица, Неджми Али – член на ЦОБ на ДПС и кмет на община Джебел, Айджан Ахмед – член на ЦОБ на ДПС и кмет на община Черноочене, Себихан Мехмед – кмет на община Крумовград.

Участваха и Илкнур Кязим – кмет на община Момчилград, Изет Шабан – кмет на община Ардино, Шинаси Сюлейман – кмет на община Кирково, Елван Гюркаш – народен представител от ДПС, Айтен Сабри – народен представител,Сейфи Мехмедали – народен представител, Рушен Фейзула – председател на Областния съвет на ДПС- Кърджали Мехмед Атаман – председател на Областния съвет на ДПС-Хасково, Енгин Идриз, председател на Областния съвет на Младежко ДПС – Кърджали, Кметовете на Стамболово - Аднан Йълдъз и кмета на Маджарово - Ерджан Юсуф, Гюнер Гюнай - областен председател на Младежко ДПС-Хасково и общински председатели на ДПС от Кърджали и Хасково.