Днес отбелязваме Успение на Пресвета Богородица - един от най-големите християнски празници. Той е посветен на смъртта на Божията майка. Според преданието днес апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат тленното ѝ тяло. В храмовете в цялата страна ще бъдат отслужени тържествени литургии.

Според народната традиция празникът се нарича Голяма Богородица. след тържествена литургия в църквата, се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за починалите близки.

Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в житейските проблеми.

Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, украсена с орнамент, пиле каша, варено жито, царевица и тиква. Непременно се ядат диня и грозде. Разрешава се риба. Вярващите даряват на църквата свещи, домашно тъкано платно, месал, кърпа и пари.

Имен ден празнуват кръстените с имената Мара, Мария, Марийка, Мари, Марин, Мариян, Марияна, Мариана, Мариан, Маша, Мика, Мира, Мариета, Мариела, Марио, Преслав и Преслава.