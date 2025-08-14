Легендарният джаз изпълнител Васил Петров пристига в Царево и Бургас с концертната си програма, която представи в зала 1 на НДК тази година.

Васил Петров ще се качи на сцената на НЧ “Георги Кондолов” заедно с Симфониета - Враца с маестро Христо Павлов на 15 август , а на 16 август ще гостува на фестивала “Джаз в Бургас “. Специални гости в концерта са очарователната Анна Ставрева от "Гласът на България" и виртуозната цигуларка Зорница Иларионова.

Джентълменът в музиката ще представи един концерт с най-доброто от него - джаз стандарти, българските му хитове, поп и рок музика, филмови теми в симфонично звучене и в нови аранжименти, които представи в зала 1 на НДК тази година. Ще представи и хитовете на Синатра и музика от неговите албуми. Програмата “The Best of Васил Петров” ще представи емоционални изпълнения, вдъхновени от три десетилетия музикална кариера на певеца.

Джаз линията държат Йордан Тоновски-пиано, Христо Минчев-бас, Кристиан Желев – барабани. Концертът ще предложи незабравимо преживяване за ценителите на изтънчената музика в стила на Васил Петров и майсторството на близо 50 – членния музикален състав на Симфониета - Враца с маестро Христо Павлов. В програмата са включени българска музика, хитовете на Франк Синатра, филмови теми и симфоничен джаз. Ще чуете "Подслон в дъжда", " Другият", "Девойко мари хубава", "Fly me to the moon", My Way, New York, Soldier of fortune, I was made for loving you, Besame mucho, авторска музика и други.

Билети се продават на касите по места . За повече информация и резервация на билети тел.0894898098