Кметът на павликенското село Дъскот, Николай Митев, е бил нападнат в кметството след като е съставил акт на нарушител за незаконно изхвърляне на строителни и битови отпадъци, съобщи БНР.

Инцидентът се случил днес по обяд, когато Митев извършил проверка след сигнал за незаконно изхвърлени мебели, покъщнина и строителни отпадъци на депото за биоразградими отпадъци в покрайнините на селото. Нарушителят разтоварвал боклуците въпреки наличието на официално депо за строителни материали в община Павликени, за което се плащат такси.

След съставянето на акта собственикът на буса дошъл в кметството за разяснение, при което възникнал конфликт и нападение, разказа кметът на община Павликени Емануил Манолов.

Николай Митев е преминал освидетелстване от съдебен лекар във Велико Търново. При инцидента е присъствал и полицейски служител, станал свидетел на нападението.

На нарушителя се очаква да бъде наложена глоба от 150 до 500 лева според общинската наредба.