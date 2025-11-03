Държавата очерта финансовата рамка за следващата година – с над 31,2 милиарда евро приходи и близо 17,5 милиарда евро разходи. Проектът на Закона за държавния бюджет за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2026–2028 г. вече са публикувани от Министерството на финансите и подлежат на обществено обсъждане.

Какви приходи очаква държавата

Според документа общите приходи, помощи и дарения се изчисляват на 31 283 276,7 хил. евро.

Най-голям дял заема данъкът върху добавената стойност (ДДС) – близо 15 милиарда евро, следван от данъците върху доходите на физическите лица – 4,9 милиарда евро, и корпоративния данък – 3,8 милиарда евро.

Данъчните постъпления като цяло възлизат на над 28,4 милиарда евро, което показва запазване на стабилна приходна база и умерена данъчна политика.

Как ще се разходват средствата

Общият размер на разходите за 2026 г. е предвиден на 17 496 437,1 хил. евро. От тях най-голяма част заемат текущите разходи – 14,5 милиарда евро, като за персонал са планирани над 7,3 милиарда евро.

Субсидиите и текущите трансфери възлизат на 1,19 милиарда евро, а разходите за лихви – над 1 милиард евро.

За домакинствата са предвидени 2,16 милиарда евро под формата на обезщетения и помощи.

Инвестиционната част на бюджета включва близо 2,9 милиарда евро капиталови разходи, в това число 2,46 милиарда евро за дълготрайни активи и ремонти.

Резервът за непредвидени и неотложни разходи е 67 милиона евро, основно за предотвратяване и овладяване на последици от бедствия.

Средства за общините и местната власт

В бюджета са заложени и бюджетни взаимоотношения (трансфери) в размер на над 16,2 милиарда евро, като повече от 5,1 милиарда евро са насочени към общините.

Тези средства ще подпомогнат образованието, социалните дейности и местната инфраструктура, като целта е осигуряване на финансова децентрализация и стабилност на регионално ниво.

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза се подчертава, че приемането на бюджетната процедура е от ключово значение за изготвянето на основните бюджетни документи, тъй като включва сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето на прогнозата и проекта на държавния бюджет.