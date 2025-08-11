Нови огнища пламнаха в Пирин и край Сандански, а в община Средец бе обявено бедствено положение заради пожар в три села.

Пирин

Пожарът в Пирин над село Плоски и Сандански вчера отново се разгоря. Огънят тръгна на 25 юли, унищожи десетки хиляди декари в планината и все още не може да бъде напълно потушен.

3 нови огнища са се активирали. Едното е под кариерите на Илинденци, а другите две над Сандански във високата част на планината в близост до границата с Национален парк Пирин.

Огънят е засегнал и нови горски територии.

Повече от 90 човека участват в гасенето на пожара край Илинденци, каза директорът на горското стопанство в Сандански Симеон Ефремов. По думите му в момента на терен са 50 горски служители и над 40 пожарникари. Очаква се в овладяването на огъня да се включат и военни. Симеон Ефремов съобщи, че в момента се извършва обход на засегнатите от пожара площи. По думите му засега огънят е низов.

Огънят в района на Илинденци възникна на 25-и юли около 20:42 часа. Въпреки изпратените на място екипи, огънят се разрасна бързо. Бяха евакуирани петима, живеещи във вилната зона на село Илинденци, община Струмяни. Причините за пожара, който е тръгнал под далекопровод в село Илинденци, все още се изясняват. Предполага се, че опожарената площ е повече от 45 хиляди декара, но точно замерване към момента не е направено.

Бургас

За 3 села в община Средец беше обявено бедствено положение заради пожар - Сливово, Синьо камене и Гранитец. Огънят започнал в землището на село Сливово, обхванал в последствие и землищата на селата Синьо камене и Гранитец.

В помощ за овладяване на огъня са били изпратени 2 екипажа с вертолети от авиобазата в Крумово.

Американски вертолет "Блек Хоук" от учебния полигон в Ново село се включи в пожарогасенето край град Сунгурларе. В землищата на селата Бероново, Славянци и Скала гори гората. 11 пожарни екипа останаха през нощта.

По информация на областния управител на Бургас Владимир Крумов тази сутрин край Сунгурларе все още има активни огнища, над 8 са екипите на терен, предстоят облитания. Засегнатата площ е около 12 000 декара, но без опасност за населените места. Бедственото положение остава. Огънят е най-близо до село Скала.

Силният вятър на няколко пъти смени посоката си вчера, като разгаряше огъня. Изпепелени са над 10 хил. дка.

София

В София вчера избухнаха и бяха локализирани пожари в кв. "Христо Ботев" и над Банкя.

Общо 204 пожара са потушени през изминалото денонощие, съобщават на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пожар в апартамент в столичния ж.к. „Дружба“ е загинала жена на 67 години.

Варна

Вчера в пожарната във Варна е съобщено за пожар в парно отделение в двора на Факултета по дентална медицина към „Медицински университет –Варна“. На място са изпратени два пожарни автомобила със седем пожарникари. Запалила се е ел. инсталация на бойлер за топла вода, но пожарът се е самозагасил до пристигане на екипите.

Пожарникарите са реагирали на 248 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 31 пожара, без нанесени материални щети са 173 пожара. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са 13.