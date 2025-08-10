В подножието на величествения замък „Влюбен във вятъра“ се проведе едно от най-очакваните събития на Южното Черноморие - конкурсът „Мис Созопол 2025“. Сред романтичните кули, морския бриз и залезите, които обагрят небето в злато, десет финалистки премериха красота, чар и талант в три тура, пред погледа на престижно жури и десетки гости.

Водещ на вечерта бе харизматичният Искрен Пецов, който превърна церемонията в истинска приказка - от първите аплодисменти до последната корона.

Голямата победителка тази година е Теофана Стефанова, която освен титлата „Мис Созопол 2025“ спечели и приза „Лице на публиката“, както и почти всички специални награди, връчени от партньорите на събитието.

Първа подгласничка е петнадесетгодишната Деница Стоянова, най-младата участничка в челната тройка, която завладя публиката със своята естественост и увереност. Втора подгласничка стана осемнадесетгодишната Грациела Кечерова, зодия Везни, която мечтае да преподава български език и история, но също така има амбиции да покори модния подиум. Тя впечатли с харизма и излъчване, достойни за националната сцена.

Конкурсът премина в три тематични тура. Първият бе с визии от колекцията „Red Code“ на Red Carpet Fashion House в спортно-елегантен стил, в огненочервени нюанси, които подчертаваха индивидуалността на участничките.

Вторият тур беше дефиле по бански костюми, вдъхновени от лятната страст и модната естетика, отново на Red Carpet Fashion House, а финалът бе в официални рокли, създадени специално за конкурса от световноизвестния дизайнер Стоян Радичев.

Специалните награди бяха връчени от изявени личности и партньори на събитието. Никол Димитрова, Мис Созопол 2023, поднесе приза за трето място, а Тезджан Събри, регионален представител на Мис България, обяви втората подгласничка. Короната на победителката беше връчена от Йоана Великова, Мис Созопол 2024, и Зий Ребело, филмов продуцент от Ориндж Каунти, бизнесмен и продуцент на предаването „Седмицата с Нина и Зий“ по България 24.

Вечерта беше изпълнена с музика и танци. Танцовата двойка Явор Младенов и Милослава Стоянова впечатлиха с латино страст и енергия, а музикалните изпълнения на Искрен Пецов и Ивелина Иванова, позната от телевизионния формат „Ергенът“, добавиха още блясък и емоция към програмата.

Победителките получиха богати награди, сред които ваучери за екзотични пътувания, осигурени от туристическа агенция „Фор А Холидей“, луксозно диамантено колие от Goto Jewellery and Diamonds, естетични процедури на стойност близо 7000 лв. от клиника Derma Aesthetic и д-р Алит Керимов, професионална козметика от Mokosh и Christian of Roma, кошница с хранителни добавки от Номад Нутришън, както и специални подаръци от всички партньори.

Медийни партньори са Българското национално радио, вестниците „Стандарт“ и „Марица“, както и водещи онлайн издания – БЛИЦ, ПИК, Новината БГ, Епицентър, Дромомания, Будна Варна, Столица БГ, Аспект Медия, Хотнюз 24 БГ, Папараци БГ, Инвестбилд, Темида ТВ, Gramofona, Е-Бургас, Ера Нова, Зона Бургас, Полиграф и много други.

В тази магична вечер, изпълнена с блясък, емоции и красота, Созопол получи своята нова кралица в лицето на Теофана Стефанова, която ще представи града и Южното Черноморие на националния конкурс „Мис България“.