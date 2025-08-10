Силен вятър разпалва отново огнищата на пожара в община Сунгурларе. Бедствено положение пък е обявено в три села на бургаската община Средец - Сливово, Синьо Камене и Гранитец. Там огънят гори в труднодостъпни места, което наложи изпращането на военни хеликоптери.

Силен вятър пречи на работата на пожарникарите край сунгурларските села. Той се е появил следобед, обясни началникът на бургаската пожарна старши комисар Николай Николаев:

"Има няколко огнища, гасим по земя и по въздух с два самолета и един хеликоптер. Ние сме тук над 10 екипа на пожарната, но силният вятър разгаря пожара. Трудно става гасенето на този етап. няма опасност за населени места".

Другият район, където от вчера гори са горите между селата Сливово, Синьо Камене и Гранитец. Обявено е бедствено положение.

Огънят е наземен, поясни кметът на община Средец Иван Кичев:

"Пожарът е изключително пръсна изцяло в горска територия. За радост, за сега няма опасност за населени места, но има много неща и трудно достъпни са пътищата. Има два хеликоптера, които също участват активно в гасенето".