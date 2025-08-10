Пожарът в Сунгурларско отново се разрастна, като причината е обърнатата посока на вятъра и неговата скороств. Огънят се движи към с. Скала, за което са преносочени усилия със земеделска техника, трактори с брани, които да пресекат нивите и да спрат огъня, съобщиха от Общината.

Кметът на Сунгурларе е на терен, усилията на земеделците да не допуснат пламъците да обхванат селото. Усилията на администрацията в момента са средоточени там, за да може да се реагира максимално бързо, ако се наложи са се евакуира населението на с. Скала.

Към момента с огъня продължават да се борят 9 противопожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, двата хеликоптера и двата шведски самолети, земеделци с техника и доброволци. Пожарникарите са вече много уморени от продължилата повече от 48 часова борба, но усилията продължават, за да се спре огъня.