Пациентка отправи най-чистата благодарност към екипа на КОЦ-Бургас, на когото се довери за лечението си.

„Изказвам своите най-искрени благодарности към целия колектив на онкологично отделение и най-вече към лекуващия ме лекар д-р Чолакова.

Млад и надежден лекар, който дава всичко от себе си. Мила, учтива и всичко обяснява най-подробно. Дава надежда на пациентите си , както и добре ги лекува – професионалист.

Три години чаках да чуя думите „Нямаш нищо – чиисто е“. Нямам думи, с които да изкажа благодарността си и доверието, което имам в нея, аз знам и вярвам, че тя ще ме излекува. Знам, че ще успеем! Пожелавам й все така да работи с тази лбов и всеотдайност.“, пише с уважение и респект: Димитринка Карастоянова.