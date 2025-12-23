ВиК операторите, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, няма да повишават цените на водата, предложени с решение от 22 декември 2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Актуализираните цени на ВиК услугите в страната бяха предложени за прилагане от 1 януари 2026 г. на база одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водните дружества. Основният мотив за това бе изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги и покриване на оперативните разходи.

Независимо от това търговските дружества с държавно участие взеха решение да не въвеждат засега новите цени. Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари. Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната, казват от МРРБ.

От там уверяват, че ВиК операторите се ангажират да информират своите потребители своевременно при всяка предстояща промяна.

Според утвърдените в понеделник планове най-скъпа вода ще плащат в Силистра - 6,44 лв. за кубик, и в Разград - 6,33 лв. за кубик, въпреки минималното поевтиняване Шумен ( 5,96 лв. на кубик) остава един от градовете с най-скъпа битова услуга. Цената на водата в София ще е с 12% по-скъпа, в Кърджали - с 14%.