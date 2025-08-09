Евакуирани са 40 души, настанени в Дома за възрастни с увреждания в Славянци, заради големия пожар, който продължава да бушува между Сунгурларе и селото. Кметът Димитър Гавазов обяви бедствено положение за град Сунгурларе, село Бероново, село Скала, село Славянци и селищно образувание Балабанчево считано от днес в 13 часа за неопределено време.

"На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 49 във връзка с чл. 65 от Закона за защита при бедствия

1. ОБЯВЯВАМ бедствено положение в землищата на следните населени места: гр. Сунгурларе, с. Бероново, с. Скала, с. Славянци и селищното образувание Балабанчево, считано от 13.00 ч. на 08.08.2025 г., за неопределено време.

2. Физическите лица, юридическите лица и еднолични търговци да оказват съдействат, съгласно разпоредбите Закона за защита при бедствия и да предоставят помощ в съответствие с възможностите им.

3. Компетентните държавни органи, институции и други структури да оказват пълно съдействие на Община Сунгурларе и Общинския щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия.

4. При необходимост да бъдат ангажирани допълнителни сили и средства за провеждане на неотложни аварийни дейности.

5. Определям за ръководител на операциите старши комисар Николай Николаев.

6. Копие от заповедта да се изпрати незабавно на областния управител на Областна администрация - Бургас и на министъра на вътрешните работи."

Кметът Димитър Гавазов е свикал кризистния щаб. Пожарът е възникнал малко преди обяд вчера и е унищожил голяма площ гори.

В момента огънят е между две винарни, като по думи на огнеборците едната няма да бъде спасена.

Повиканият хеликоптер, който да се включи в гасенето, е пристигнал, като се очаква втори, а екипите на пожарната са вече 9.

Кметът на общината Димитър Гавазов съобщи за БНР Бургас малко по-рано, че огънят е в района между град Сунгурларе и село Славянци, като посоката на вятъра е към селото:

"Няма опасност за населението в този час, вероятната причина за огъня е човешка намеса", уточни Гавазов.

Към гасенето се е включил и старши комисар Николай Николаев - началник на бургаската пожарна. Той съобщи: "Пожарът не е локализиран! Към мястото пътуват още екипи, извикали сме на помощ и хеликоптер!"

Заради силния вятър, пожарникарите са затруднени с овладяването на огнената стихия.