На 8 август отблелязваме Международния ден на котката.



Празникът на най-предпочитания домашен любимец започва да се отбелязва през 2002 г., а началото е поставено от Международния фонд за защита на животните и други организации за защита на животните. Първите сведения за котки домашни любимци са от преди 9 500 години.



Предлагаме ви няколко любопитни факта за любимите на много хора писани.



Ето какво интересно може би не знаете:



- Денят се отбелязва от 2002 г. по инициатива на Международния фонд за защита на животните (IFAW).



- Котките са почитани в Древен Египет, като мъртвите животни са мумифицирани, за да бъдат умилостивени боговете. Убийството на котка е смятано за углавно престъпление. Според история, разказана от Херодот, персите са знаели за почитта на египтяните към котките и по време на военен сблъсък помежду им са пуснали няколко животни на бойното поле. Египтяните са предпочели да се предадат, вместо да рискуват живота на някоя от котките. Древните египтяни дълго са оплаквали покойните котки. Един от траурните им ритуали е бил обръсването на веждите.



- През 1484 г. папа Инокентий VIII издава була за изгарянето на кладата на всички вещици и техните котки.



- Според Асоциацията на производители на храни за домашни любимци домашните котки във Великобритания са около осем милиона.



- През 2011 г. в Италия черен котарак на име Томасо наследи 10 милиона евро след кончината на стопанката си - водеща уединен живот 94-годишна вдовица.



- През лятото на 2017 г. се спомина котаракът Стъбс, който от 1997 до кончината си беше почетен кмет на Талкитна, Аляска.



- Европейската патентна служба е запозната в детайл с над 1200 изобретения, свързани с котешки тоалетни.



- Котките обикновено имат пет пръстчета на предните лапи и четири на задните. Срещат се обаче и писани с по-голям от обичайния брой пръстчета. Рекордът е 28. Създанията с по шест пръстчета понякога са наричани "котки на Хемингуей" заради слабостта на известния писател към тях.



- Библията на крал Джеймс съдържа 131 препратки към лъвове (и две към лъвици). За сметка на това котки и тигри не се споменават.



- "Кучетата ни смятат за по-висши същества, котките - за по-нисши. Прасетата се отнасят с нас като с равни", е казал британският политик и държавник Уинстън Чърчил.



- "Времето, прекарано с котки, никога не е изгубено", гласят думи на Зигмунд Фройд.



Сайтът Бъзфийд също предлага любопитки за котките:



- Генетичните корени на домашната котка могат да бъдат проследени до Близкия изток. Изследване е установило съществено сходство между тяхната ДНК и тази на диви котки, обитавали Израел, ОАЕ, Бахрейн и Саудитска Арабия.



- Котките разчитат на изключителен слух. Това отчасти се дължи на факта, че имат 32 различни мускула в ушите.



- Белите котки обаче са предразположени към глухота. Не всички сред тях страдат от загуба на слуха. Според изследване на специалисти от университета "Корнел" между 65 и 85 процента от белите котки със сини очи имат увреждане на слуха.



- Ако човек живее сам с котка и се спомине, питомката му вероятно няма да се посвени да си устрои пир с тялото му, за разлика от кучето, което ще бди гладно край трупа.



- Ветеринарите сравняват рязането на котешките нокти с ампутирането на крайник.



- Котките "проспиват" около 70 процента от живота си. За сравнение - само 30 процента от човешкия живот преминава в сън.



- Когато са будни, котките отделят голямата част от времето на тоалета си.



- Крийм Пъф е най-дълго живялата котка в света - 38 години.



- През 1837 г. в Белгия 37 котки са наети за пощальони. Едва ли е изненада, че инициативата не сработва.



- Президентът Ейбрахам Линкълн до такава степен е обичал котките, че питомците му Таби и Дикси редовно са се хранили на трапезата.



- Котките се потят чрез лапите си, които са снабдени и с обонятелни жлези, и използват тъпченето и драскането, за да маркират територията си.



- Маслините подлудяват писаните, тъй като съдържат сходно химично съединение с котешката трева.



- Възможно ли е котките умишлено да пренебрегват стопаните си? Според авторите на японско изследване отговорът е "Да". Изследователите са установили, че писаните разпознават гласовете на собствениците си и могат да решат нарочно да ги игнорират.



- Котките не са в състояние да усетят сладкия вкус, тъй като нямат съответните рецептори.



- Десетгодишно проучване на специалисти от университета на Минесота е установило, че за собствениците на котки рискът от инфаркт и инсулт е с 30 процента по-нисък.



- Котките калико почти винаги са женски.



- Рижавите котки обикновено са мъжки.



- При повечето женски котки доминираща е дясната лапа, а при мъжките - лявата.



- Ермитажът в Санкт Петербург, Русия, разчита на бездомни котки, наети да контролират популацията на мишките и да им пречат да гризат произведенията на изкуството.



- В действителност котките могат да бъдат лоялни. Котарак на име Толдо се прочу в Италия и по света с всекидневните посещения в продължение на година на гроба на стопанина си.



- Котките са изключително добри манипулатори. Когато отчаяно се нуждаят от внимание, те прибягват до мъркане, наподобяващо бебешки плач.



Котките не мъркат само когато са щастливи, но и за да сигнализират стрес и страх. Най-интересното е, че мъркането им с честота 27 херца е полезно за здравето на костите им.



- Котките понякога страдат от зъбобол, което ги прави сърдити.



- През живота си женска котка може да роди до 100 котенца.



- Черните котки, които плашат мнозина, са смятани за късметлийски в Англия, Ирландия и части от Азия.



- Стопаните на котки знаят, че питомците им са склонни постоянно да "висят" на слънце. За това им поведение има научно обяснение - слънчевата топлина помага на писаните да пестят енергия за спокоен сън, по време на който базовият им метаболизъм спада. Поради същата причина, плюс че им осигуряват убежище и им напомнят за живота в естествена среда, котките са "луди" по кутии.