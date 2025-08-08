Българският хип-хоп застава срещу насилието над жени и деца в най-големия рап евент на годината

На 15 август морето ще вибрира в ритъма на най-истинския хип-хоп, защото „Егаси Феста“ се завръща с третото си мощно издание. Събитието ще събере на една сцена водещи имена от рап, хип-хоп и R&B музиката, като едновременно с това ще застане зад важна социална кауза – борбата срещу насилието над жени и деца.

Бургас ще посрещне най-големите в българския рап и ще ги качи на една сцена - Гумени глави, Спенс, 100 Кила, Лошите, KINGSIZE, Ф.О и Пеева, Конса, Яна Естрела, Хони Конг, Чаляни, Генгста Мен и още над 20 артисти обещават грандиозно шоу без аналог, в съчетание на зрелищен спектакъл, нови премиери и незабравими колаборации. Всички те казват Не на насилието!

„Рада казва НЕ“ е национална кампания срещу насилието, основано на пола, организирана от Зонта България в партньорство с Националното бюро за правна помощ и с подкрепата на Български фонд за жените и Европейския съюз. Посланието на кампанията ще бъде ясно чуто от сцената на „Егаси Феста“, а редица известни изпълнители ще изразят своята подкрепа.

Каузата „Рада казва НЕ“ ще бъде представена чрез инсталации на символа на кампанията – куклата Рада, поставена в ключови пространства на фестивалната зона . Куклата съдържа QR код, водещ към мобилното приложение „Помогни ми“, което предоставя достъп до безплатна правна помощ за жени, преживели насилие.

Най-силният лайв на лятото, с микс от рап, живи инструменти, танци, премиери и колаборации, които ще останат в историята.

Кампанията е част от глобалната инициатива „Zonta Says NO“, стартирала през 2012 г., и цели да мобилизира обществото в борбата срещу насилието над жени и момичета.

„Аз съм Рада. И днес живея нов живот. Поглеждам назад към всичко, което съм преживяла, и вместо да се страхувам, се гордея със себе си… Ти също можеш! Без страх! Аз съм Рада и ще те подкрепя!“ – гласи посланието на кампанията.

Фестивалът „Егаси Феста“ ще се проведе на 15 август, а билети могат да бъдат закупени от bilet.bg.