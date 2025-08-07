От 11.08.2025 г. до 30.08.2025 г. ще се подписват

договорите с одобрените домакинства за подмяна на старите отоплителни уреди ще се в офисите, където са подали заявленията. Срокът за това беше от 01.05.2025 г. - 31.07.2025 г.



Списъкът с одобрените домакинства е публикуван на следния адрес:

https://www.burgas.bg/bg/ekologichni-initsiativi/60434 .

ВАЖНО!!!

Одобрени са домакинствата, които при класиране са получили от 14 до 3 точки (включително). В списъка с одобрените домакинства се включват и тези домакинства, които са получили 4 точки и 3 точки през периода на прием на заявление от 06.01.2025 г. до 31.03.2025 г. (първи прием). Моля, тези домакинства също да заповядат да си подпишат договорите.

При подписване на договори трябва да носите лична карта и номер на подаденото заявление.

След месец август приемът на заявления продължава по график:

Прием на заявления

Класиране и подписване на договори

01.09.2025 г. – 30.11.2025 г.

Декември 2025 г.



Няма да се приемат заявления в рамките на месец август, когато служителите в офисите обслужват подписването на договори.

Офиси, в които се приемат документи и подписват договорите:

1. Фронт офис на Община Бургас ул. „Александровска” № 26

РАБОТНО ВРЕМЕ: от 8:30 часа до 17:15 часа

2. ЦАУ „Възраждане” адрес: до бл. 426

РАБОТНО ВРЕМЕ: от 8:30 часа до 12:30 часа; от 13:15 часа до 17:15 часа

3. ЦАУ „Долно Езерово“, адрес: „ул. Захари Зограф“ № 75Д

РАБОТНО ВРЕМЕ: от 8:30 часа до 12:30 часа; от 13:15 часа до 17:15 часа

Едно от условията, за да бъде одобрено едно домакинство за участие в процедурите по проекта, най-малко една година то да се е отоплявало с печка на дърва и въглища.

