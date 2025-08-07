На 7 август

в православния календар се отбелязва паметта на

Свети преподобномъченик Дометий

, а също и на

Света мъченица Потамия

.

Св. Дометий

се родил в Персия като езичник във времето на Константин Велики. Като малък той се запознал с Христовата вяра, оставил езичеството и се кръстил. Толкова много той обикнал истинската вяра, че напуснал всичко светско и станал монах в един манастир до гр. Низибия. След като поживял тук известно време, той пожелал да се отдаде на безмълвен живот.

Затова напуснал манастира и отишъл в една пуста планина, където се настанил в пещера. Чрез пост, молитва, бдение и богомислие той достигнал такава светост и съвършенство, че изцерявал от всякакви болести. В тия предели дошъл Юлиан Отстъпник. Той чул за Дометий и пратил люде да зазидат отшелника в пещерата жив, заедно с двама негови ученици. Така свършил живота си този Божи угодник и се преселил в Царството небесно. Това станало в 363 година.

На 7 август имен ден празнуват Валери и Валерия.

Името Валерия идва от латински език, като произлиза от родовото име valerius. Значението му е "силен съм", "който има стойност", "здрав". Мъжкият вариант на името е Валери.