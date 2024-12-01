Ученици от СУ “Епископ Константин Преславски” и техния учител Николина Димитрова днес като истински екскурзоводи проведоха пешеходен тур в Бургас, разказвайки любопитни факти за морския град. Маршрутът е Часовника - Компаса - „Св.св. Кирил и Методий” - Етнографски музей - Исторически музей - Морско казино.

„На 1 декември те впечатлиха с професионализъм, водейки туристическия тур в Историческата и Етнографската експозиция на РИМ Бургас. Благодарим за труда и отдадеността!“, обявиха от музея.

„Усмихнатите ученици от СУ „Епископ Константин Преславски” днес са екскурзоводи и разказват на минувачите за видните личности на Бургас, символите и интересните факти, свързани с града ни. Ще познаете младите гидове по моряшките шалчета.“, подчерта и кметът Димитър Николов.

Следващият тур е на 5 декември!











