В събота Румъния съобщи, че е свалила два дрона във въздушното си пространство над Черно море – най-новият случай от поредицата подобни атаки, за които се смята, че са последица от руската инвазия в Украйна.

"Преди няколко минути румънски военни пилоти са се сблъскали с два дрона и са ги свалили над Черно море, малко след като те незаконно са навлязли в нашата страна", написа министърът на отбраната Раду Мирута.



По данни на Министерството на националната отбрана на Румъния първият дрон е бил свален на около 25 км югоизточно от Сулина, а вторият — на около 20 км източно от града. Изтребителите са излетели от авиобаза Борча, след като радарите засекли въздушните цели.

Засега няма потвърдена информация за произхода на дроновете.