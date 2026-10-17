От Швеция пристигна новината, че художничката Невена Ангелова е номинирана за Световната награда „Астрид Линдгрен“. Предложението е било направено от Фондация „Български книги“ за работата ѝ като илюстратор на множество книги за деца. Заедно с нея е номинирана още една българка, детската писателка - Радостина Николова.

Невена Ангелова е родена в Бургас, но живее в София и работи като преподавател в Националната художествена академия (НХА). Завършва Националната художествена академия в София (специалност „Книга и печатна графика“). В областта на изкуството на книгата е реализирала визията на десетки печатни издания с издателствата „Жанет 45“, „Знаци“, „Фабер“, „Ина“, „Колибри“, „Поляна“ и френското издателство „Еличка“ („Éditions Élitchka“). Участвала е в множество международни фестивали и панаири на книгата, между които Foire du Livre de Bruxelles; Le livre sur la place, гр. Нанси, Франция и др.

През 2021 г. илюстрираното от нея издание „Кой припка за рибка“ (автор Петя Александрова, издателство „Ина“) е включено в престижната селекция White Ravens на Международната детско-юношеска библиотека в Мюнхен. Носител е на Националната награда „Константин Константинов“ в категория „Илюстратор“ за 2022 г. Има няколко самостоятелни изложби.

През 2026 година участва като представител на България в Световния панаир на книгата в Болоня, Италия.

Автор е на научната публикация „Универсалният език на личното и хармонизирането на опозициите чрез рисунката в скулптурните ансамбли на Марисол Ескобар“ (2023).

Невена Ангелова е доктор на изящните изкуства, главен асистент в НХА.