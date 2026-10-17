В предаването „Делници“ по Телевизия Евроком Виктор Йочев коментира синдикалните протести, натиска върху бюджета, поскъпването на храните и сигурността в Черно море. В разговора с водещия Николай Колев той постави акцент върху възможностите на държавата да отговори на исканията за по-високи заплати и социални плащания.

Йочев заяви, че синдикатите настояват за по-висока минимална работна заплата и по-сериозно увеличение на възнагражденията в публичния сектор. Според него обаче решенията трябва да бъдат съобразени с финансовата рамка на бюджета. Той подчерта, че социалните разходи не бива да бъдат първите, които се съкращават, и предложи да се търсят икономии в капиталовите разходи.

Темата се прехвърли и към сигурността в Черно море. Йочев коментира разговорите между Румъния, България и Турция за опазване на морската сигурност. По думите му Турция може да има ключова роля в патрулирането на фона на продължаващите удари по товарни кораби в региона.

По-късно в разговора Йочев се върна към цените на храните и отправи остри критики към големите търговски вериги. Според него надценките на пазара са прекомерно високи и държавата трябва да защити както потребителите, така и българските производители.

Той определи поведението на търговците като натиск върху държавата и настоя за по-строг контрол върху пазара на хранителни продукти.

Йочев засегна и въпроса за качеството на храните. Според него голямото разнообразие по щандовете не означава непременно по-добро качество. Той посочи липсата на ефективен контрол като един от проблемите и отбеляза, че потребителите невинаги разполагат с достатъчно информация за продуктите, които купуват.

Разговорът в „Делници“ обхвана и други политически и обществени теми, като основният акцент остана върху реакцията на държавата спрямо икономическия натиск, поскъпването и ролята на големите компании в ежедневието на хората.