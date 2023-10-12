Бургаската полиция съобщи подробности за горящия джип, пламъците, от който засегнаха още един лек автомобил и микробус. Инцидентът e от 11 октомври. А огънят е забелязан около 04.10 ч. Пламналият лек автомобил е "Дайхатсу Фероза", с бургаска регистрация, собственост на 48-годишен бургазлия, паркиран пред бл. 6 в к-с "Славейков". Огънят тръгнал от двигателния отсек на автомобила. Пожарът се разраснал и обхванал частично паркираните в близост : товарен автомобил "Ивеко Дейли", с бургаска регистрация и лек автомобил "Опел Астра", с бургаска регистрация. Огънят е потушен от един противопожарен екип и трима огнеброци. По първоначални данни причина за пожара е техническа неизправност в електрическата система на лекия автомобил "Дайхатсу".