Медицинска лаборатория „ЛИНА” обявява графика на дежурните си лаборатории и манипулационни в страната на 6 септември – Ден на Съединението на България и 22 септември – Ден на независимостта на България.

Празнично работно време - 06.09.2023 г. и 22.09.2023 г.

БУРГАС

бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 - 13:30

к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 - 13:30

ул. „Цар Симеон I” №82: 07:30 - 12:00

к-с „Зорница”, бл. №57: 07:30 - 12:00

ж.к. „Меден рудник", бл. № 185: 07:30 - 12:00

ж.к. „Меден рудник”, бл. №383: 07:30 - 12:00

АЙТОС

ул. „Райна Княгиня” №2: 08:00 - 12:00

ПОМОРИЕ

ул. „Македония” №23: 08:00 - 12:00

КАРНОБАТ

ул. „Алекси Нейчев” №14: 07:30 - 12:00

ул. „Стара планина” №180 (МБАЛ Карнобат): 07:30 - 12:00

ВАРНА

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 07:30 - 13:00

ул. „Дойран" №6: 08:00 - 12:00

ж.к. „Владислав Варненчик” до бл. №20: 08:00 - 12:00

бул. „Владислав Варненчик” бл. 28: 08:00 - 12:00

кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А: 08:00 - 12:00

ПЛОВДИВ

Централна лаборатория - ул. „Георги Данчов” №42 (с/у входа на „Акваленд”): 08:00 -13:00

ул. „Съединение” №43: 08:00 - 12:00

бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 - 12:00

бул. "6-ти септември" №104: 08:00 - 12:00

АСЕНОВГРАД

ул. „Хан Аспарух” №13Б: 08:00 - 12:00

СТАРА ЗАГОРА

бул. „Руски” №47: 08:00 - 12:00

СЛИВЕН

ул. „Криволак” №9, ет. 2: 08:00 - 12:00

ЯМБОЛ

ул. „Жельо Войвода” № 11: 08:00 - 12:00

Информация за всички изследвания, профилактични кампании и безплатни изследвания на лаборатория „ЛИНА” може да откриете на www.lina-bg.com.