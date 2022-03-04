Във връзка със силно влошаващата се обстановка в Украйна и осигурените зелени коридори за напускане на гражданското население на Украйна, Mинистерство на външните работи на България призовава всички български граждани да използват осигурените евакуационни влакове от жп гарите на територията на Украйна.

Актуално разписание за днес 04.03.2022 г.:

Рейси по ст. Київ:



01:56 - №17 Ужгород - Харків

04.02 - №21 Харків - Трускавець

04:21 - №150 Чернівці - Полтава

04:21 - №130 Ворохта - Кременчук

04:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

05:38 - №138 Краматорськ - Хмельницький

09:00 - №959/960 Київ – Ужгород

09:00 - №705 Дарниця - Львів

06:23 - №142 Львів - Лиман

06:23 - №114 Львів - Лиман

10:00 - №715 Дарниця - Львів

11:50 - №738 Київ - Запоріжжя

12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:07 - №749 Київ - Львів

14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

18:48 - №67 Київ - Варшава

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

21:28 - №76 Київ - Кривий Ріг

22:03 - №130 Кременчук - Ворохта

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:03 - №209 Харків - Чернівці

22:10 - №17 Харків - Ужгород

22:22 - №7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород

22:58 - №907 Київ - Краматорськ

23:05 - №80 Київ - Дніпро

23:18 - №138 Хмельницький - Краматорськ

23:46 - №771 Київ - Хмельницький

23:59 - №139 Київ - Кам’янець-Подільський

Рейси по ст. Харків:



04:11 - №114 Лиман - Львів

04:11 - №142 Лиман - Львів

11:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

12:25 - №209 Харків - Чернівці

12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

17:00 - №723 Харків - Львів

15:09 - №17 Харків - Ужгород

19:27 - №795 Харків - Дніпро

21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ

Рейси по ст. Дніпро:

05:00 - №38 Київ - Запоріжжя

06:23 - №796 Дніпро - Харків

09:27 - №6 Рахів - Запоріжжя

09:54 - №738 Запоріжжя - Київ

14:26 - №41 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

19:07 - №738 Київ - Запоріжжя

Рейси по ст. Запоріжжя:

08:16 - №738 Запоріжжя - Київ

11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя

12:20 - №120 Запоріжжя - Львів

14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів

19:47 - №072 Запоріжжя – Київ

20:37 - №068 Запоріжжя - Львів

21:38 - №038 Запоріжжя - Київ

22:26 - №068 Львів - Запоріжжя



Рейси по ст. Вінниця:



00:28 - №105 Київ – Одеса

00:58 - №078 Одеса – Ковель

01:05 - №041 Дніпро - Трускавець

02:35 - №771 Київ – Хмельницький

03:42 - №060 Чоп – Київ

03:42 - №058 Ворохта – Київ

03:54 - №106 Одеса – Київ

04:31 - №081 Ужгород – Київ

04:42 - №050 Трускавець – Київ

05:46 - №086 Запоріжжя – Львів

06:03 - №056 Рахів – Київ

06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ

06:54 - №021 Харків - Трускавець

09:16 - №138 Лиман – Хмельницький

10:23 - №070 Запоріжжя - Львів

16:41 - №772 Хмельницький - Київ

17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський

17:43 - №086 Львів – Запоріжжя

18:07 - №055 Київ – Рахів

19:42 - №138 Хмельницький – Лиман

20:50 - №716 Львів – Київ

21:45 - №081 Київ – Ужгород

22:32 - №042 Трускавець – Дніпро

23:17 - №049 Київ – Трускавець

23:26 - №057 Київ – Ворохта

23:26 - №059 Київ – Чоп

23:53 - №022 Трускавець – Харків

На додачу до вказаних регулярних рейсів, заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та Інтерсіті+:

• 4 рейси з Харкова до Львова;

• 2 рейси з Лимана на Ужгород;

• Додаткові рейси Запоріжжя-Львів, Дніпро-Львів, Кривий Ріг-Львів, Одеса-Ужгород.

А також електричками:

• з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;

• з Житомира до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Сигнали и молби за съдействие на български граждани се приемат денонощно на дежурните телефони на дирекция "Ситуационен център": +35929482404; +35929713856; +35929482552; +35929482085; +35929483051; +35929483052 или на имейл: crisis@mfa.bg.