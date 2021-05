Италия и група "Манескин" са големият победител на "Евровизия"2021.

Рок песен с послание за различните, на италиански език, с много енергия и наелектризиращо изпълнение спечели сърцата на публиката и вота на националните журита. Зала "Ахой" в Ротердам буквално избухна при тяхното изпълнение.

Българската представителка Виктория Георгиева остана на 11 място, но очарова цялата публика с невероятното изпълнение на песента си "Growing up is getting old".

"Евровизия" е едно неописуемо преживяване, само бях чувала какво е, но когато го изпиташ, е съвсем различно и съм страшно благодарна, че се случва, сподели малко преди да излезе на финала Виктория.

Източник и снимка БНТ