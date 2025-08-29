Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас осъществява безплатни прегледи за профилактика и лечение на белодробни заболявания.

Прегледите се извършват всеки работен ден от 09.00 ч. до 18.30 ч. в сградата на лечебното заведение до 15.11.2025 г. и включват:

1. Преглед от лекар.

2. Функционално изследване на дишането.

3. Рентгенография на бял дроб при показания.

4. Проба Манту.

Заявки за преглед се приемат на тел. 056 / 896 222

Адрес: гр. Бургас , ул."Генерал Гурко" № 64