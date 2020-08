5IVE влизат на мястото на VENGABOYS в Spice Music Festival в Бургас

Известната момчешка група от 90-те – 5IVE, пристигат в Бургас, за да се включат в програмата на мястото на VENGABOYS.

VENGABOYS, както и C Block не можаха да отпътуват от страните си, заради усложнената обстановка и непрекъснато променящите се рестрикции за пътуване, свързани с COVID-19. Това е причината и Савина от Антибиотика да не може да се пристигне в България, заради което участието Антибиотика също се отлага за следващата година.

„Ситуацията с артистите и изискванията за пътуване по света е много динамична, но реагираме веднага и само за ден успяхме да осигурим 5IVE в програмата на фестивала! Очакваме феновете на 90-те в Бургас и сме сигурни, че и тази година SPICE Music Festival ще бъде най-запомнящото се събитие за тях“ – споделя Николай Тодоров, организатор на събитието.

5IVE е една от най-известните британски „бой банди“ от 90-те, създадена от екипа на Spice girls. Групата успява да завладее сърцата на хиляди момичета по света с хитовете си и харизматичното си присъствие на сцената. Печелят най-престижните музикални награди във Великобритания и по света, а парчета като „When the Lights Go Out“ и „Everybody Get Up“ са хитове, които останаха актуални и до днес.

SPICE Music Festival ще продължи до неделя включително, а на сцената ще се качат още

Technotronic, MASTERBOY & Beatrix Delgado, C+C Music Factory, Corona с участието на бразилската дива Олга де Суза, италианската денс формацията Black Box, британското дуо Maxx, което от 2019 отново се завърна на сцената, Kosheen, Nana, Double You, Tania Evans – оригиналният глас на култовото парче на Culture Beat „Mr.Vain“ и много, много други.

DJ Dian Solo, DJ Marti G и DJ Emotion са диджеите, чиято грижа е градуса на настроение във фестивалната зона да не спада дори за миг през целия уикенд!

Организаторите на фестивала напомнят, че събитието ще се осъществи при всички действащи в момента разпоредби и препоръчани от институциите мерки за сигурност, при 50% допустимост на капацитета, осигурени санитарни пунктове, дезинфектанти на всеки търговски обект и др.

„Призоваваме хората към разбиране и толерантност, за да можем да се насладим на фестивала по един нов за всички ни начин – не забравяйте и личната си отговорност към всички препоръчани от институциите мерки за сигурност!”, пишат организаторите.

SPICE Music Festival се организира от „Културно-масова дейност“ ЕООД с ексклузивната медийна подкрепа на радио ENERGY - станция номер 1 за музика от 90-те!

Министерство на туризма е партньор на SPICE Music Festival!